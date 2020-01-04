بمشاركة “الهوني”.. الترجي يختتم استعداداته لمواجهة مستقبل سليمان غدًا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي، لمواجهة مضيفه فريق مستقبل سليمان، على تمام الساعة الثالثة، مساء غد الأحد، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع لبطولة الدوري التونسي، على المعلب البلدي بسليمان.

واختتم فريق الترجي تدريباته، اليوم السبت، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب معين الشعباني، استعدادًا للمباراة التي يسعى فيها إلى حصد المزيد من الانتصارات في بطولة الدوري.

وشارك محترفنا الدولي الليبي حمدو الهوني، في التدريبات، وظهر بشكل جيد خاصة وأن المدرب معين الشعباني، يعتمد عليه بشكل أساسي في قيادة الجانب الهجومي للترجي في ظل تألقه بشكل لافت في الفترة الأخيرة.

ويتطلع الترجي لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، خاصة وأنه يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 22 نقطة، فيما يحتل فريق مستقبل سليمان المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

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