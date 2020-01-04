المريخ السوداني يطالب الاتحاد المصراتي بمنحه شهادة إخلاء طرف وليد حسن

تلقى الأمين العام لنادي الاتحاد المصراتي خطابا رسميا من نادي المريخ السوداني يطلب فيه منحه شهادة إخلاء طرف للاعب السوداني وليد حسن، الذي كان مقيدًا ضمن صفوف الاتحاد وذلك من أجل التعاقد معه في مرحلة الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

وأكد نادي المريخ في خطابه الموجه لنادي المريخ السوداني على عمق العلاقات بين الناديين والتشديد على رغبته في مد جسور التعاون بين الناديين، ولذلك يرغب المريخ في التعاقد مع اللاعب السوداني وليد حسن الذي كان مقيدا ضمن صفوف ناديكم، طالبا إرسال ما يفيد إنهاء عقد اللاعب معكم وخلو طرفه من النادي.

الجدير بالذكر أن اللاعب السوداني وليد حسن قرر العودة إلى بلاده بعد توقف الدوري الليبي بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد ولكنه لم يفسخ تعاقده بشكل رسمي، ولذلك يطلب نادي المريخ من الاتحاد المصراتي إرسال شهادة إخلاء طرف لاعب محترف حتى يستطيع تسجيل اللاعب ضمن سجلاته الرسمية في الدوري السوداني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

يشار إلى أن نادي الاتحاد المصراتي أعلن خلال شهر أغسطس 2018 تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب السوداني وليد حسن، قادما من الخمس، لكن مع توقف الدوري غادر اللاعب إلى بلاده .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية