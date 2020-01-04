الكشف عن قرار المحكمة العليا بشأن حقوق صور “ميسي”

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن قرار المحكمة العليا في إقليم كتالونيا، بشأن قضية الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، أيقونة نادي برشلونة الإسباني، المتعلقة بحقوق الصور الخاصة به.

وأشارت صحيفة “سبورت” الإسبانية، إلى أن المحكمة العليا في إقليم كتالونيا، قررت تأجيل القضية، دون إعلان تاريخ محدد للجلسة المقبلة، علمًا بأن هذه المرة الثانية التي تؤجل فيها المحكمة قضية ميسي.

وكان من المقرر، أن تُعقد الجلسة يوم الثلاثاء المقبل، بمحكمة برشلونة الابتدائية رقم “53”، للبت في القضية المثارة حول حقوق الصور الخاصة بالبلوجرانا قبل أن يصدر قرارًا قضائيًا بالتأجيل.

يذكر أن النزاع القانوني، يكمن على حقوق صور البرغوث الأرجنتيني بين الشركة المسؤولة عن إدارة واستغلال كل الصور الخاصة بنجم البلوجرانا، وبين شركة أخرى هولندية عملت على استغلال صوره لصالح منتج معين دون العودة للشركة الأولى، التي تطالب بحقوقها الأدبية والمالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية