صراع “ديربي كتالونيا” بين “الأول والأخير”

تقرير 218

سيكون ملعب “باور إيت” مسرحا لمباراة “ديربي كتالونيا” التي تجمع بين المتصدر برشلونة ومضيفه إسبانيول ضمن الجولة التاسعة عشرة من الليغا .

ويتصدر البلوغرانا جدول ترتيب الدوري بتسع وثلاثين نقطة، بينما يحتل إسبانيول المركز الأخير بعشر نقاط، وتعتبر مباراة إسبانيول الأولى للفريق الكتالوني في العام الجديد قبل التوجه إلى السعودية لخوض مباريات كأس السوبر الإسباني.

ويفتقد برشلونة لجهود البرازيلي أرثور ميلو والفرنسي عصمان ديمبلي بسبب الإصابة، إضافة إلى الحارس الألماني أندريه تير شتيجن الذي يعاني من إصابة في ركبته اليمنى.

ويسعى أبناء المدرب إرنيستو فالفيردي لحصد النقاط الثلاث في مواجهة الديربي من أجل تأمين الصدارة فيما يتطلع إسبانيول لتحقيق المفاجأة وإلحاق الهزيمة الرابعة بكتيبة المدرب أرنستو فالفيردي لإنعاش آماله في البقاء بالدرجة الممتازة.

وسيكون الاعتماد كالعادة على النجم ليونيل ميسي نجم برشلونة والذي يمتلك سجلا رائعا أمام إسبانيول ولم يتذوق مرارة الهزيمة في معقل إسبانيول طوال مسيرته في الليغا … أما برشلونة فيحمل رقما مميزا في الديربي الكاتالوني حيث لم يتذوق مرارة الخسارة على ملعب إسبانيول في الليغا منذ يناير ألفين وسبعة حينها تغلب أسبانيول بقيادة المدرب الحالي للبارشا فالفيردي.

مواجهة بين الأول والأخير في جدول الترتيب، لكنها تحمل في طياتها الكثير من التحديات فالديربي قد يكون فرصة للصعود في الترتيب من جانب إسبانيول لتفادي الهبوط، لكن برشلونة يطمح للابتعاد في الصدارة قبل التفكير في مسابقة السوبر الإسباني الأيام القادمة.

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