أخبار ليبيا24 اختتمت السبت بمقر الأكاديمية الأولمبية الليبية في طرابلس دورة المعد البدني المستوى “B” التي نظمتها الأكاديمية الأولمبية بالتعاون مع كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بطرابلس. وتأتي الدورة ضمن خطط اللجنة الأولمبية الليبية للاهتمام بتأهيل وتدريب العناصر الرياضية في عديد المجالات الرياضية. وشهدت الدورة مشاركة 12 متدرب لديهم المستوى A في الإعداد البدني. وحضر […]

