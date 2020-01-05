الجمعية العمومية لاتحاد الرياضات الجوية تعقد اجتماعها العادي في بنغازي

بنغازي 05 يناير 2020 (وال) _ عقدت الجمعية العمومية لاتحاد الرياضات الجوية، اجتماعها العادي في مدينة بنغازي، بمشاركة الأندية الجوية من أنحاء ليبيا، التي حرصت على المشاركة أو توكيل أندية مشاركة.

هذا و شملت الأندية (بنغازي ، المرج ، الزاوية ، جادو ، يفــرن ، الجـــفرة ، الزنتـــان) .

ومن جهته، أكد رئيس الاتحاد السيد علي إحنيش، ضرورة الاستمرار في الأنشطة الجوية، رغم الظروف التي يمر بهـــا قطاع الرياضة، وأهمها نقص الموارد وخاصة بالنسبة للرياضات المتخصصة، وكذلك ضرورة الإستفادة من الإمكانيات المتاحة التي توفرها الجهات المختلفة.

و ناقش المجتمعون، ميزانية العام الحالي و تنظيم بطولة دولية الصيف القادم في شهر يونيو، و وضع برنامج عام لخطط الاتحاد لتطوير اللعبة.

و إستعرض الاتحاد المجهودات المقامة، وخاصة فيما يتعلق ببرامج التعاون الدولية في دول شمال المتوسط. (وال _ بنغازي) ر ع / ه ع

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