المنتخب الليبي يحصد القلادة الفضية والبرونزية في بطولة الشارة الإفريقية بتونس

تونس 05 يناير 2020 (وال) _ صرح المكتب الإعلامي المرافق لبعثة المنتخب الوطني للكاراتية، لبطولة الشارة الإفريقية المقامة بتونس، نجاح 6 حكام من الاتحاد الليبي، بالشارة الإفريقية في إختبارات الحكام.

و حصد المنتخب الليبي للكاراتية، قلادة فضية وقلادة برونزية، بمنافسات الكاتا الجماعي، والفردي في اليوم الأول من بطولة شمال إفريقيا.

الجدير بالذكر إن البطولة المقامة في تونس هي بمشاركة الدول (تونس – مصر – المغرب – موريتانيا – ليبيا) (وال _ تونس) ر ع / ه ع

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