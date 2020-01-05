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المنتخب الليبي يحصد القلادة الفضية والبرونزية في بطولة الشارة الإفريقية بتونس

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

تونس 05 يناير 2020 (وال) _ صرح المكتب الإعلامي المرافق لبعثة المنتخب الوطني للكاراتية، لبطولة الشارة الإفريقية المقامة بتونس، نجاح 6 حكام من الاتحاد الليبي، بالشارة الإفريقية في إختبارات الحكام.

و حصد المنتخب الليبي للكاراتية، قلادة فضية وقلادة برونزية، بمنافسات الكاتا الجماعي، والفردي في اليوم الأول من بطولة شمال إفريقيا.

الجدير بالذكر إن البطولة المقامة في تونس هي بمشاركة الدول (تونس – مصر – المغرب – موريتانيا – ليبيا) (وال _ تونس) ر ع / ه ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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