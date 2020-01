الرجاء المغربي يقلب الطاولة على مولودية الجزائر

فريق الرجاء البيضاوي المغربي يفوز على مولودية الجزائر [انترنت]

قلب فريق الرجاء البيضاوي المغرب الطاولة على مضيفه مولودية الجزائر، بقلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت برسم ذهاب دور ربع نهائي البطولة العربية للأندية.

وكان النادي الجزائري سبّاقا لافتتاح باب التسجيل، عبر لاعبه سامي فريوي، في الدقيقة 29، قبل أن يتمكن محسن متولي من إدراك التعادل لصالح الرجاء عبر ركلة جزاء، في الدقيقة 58، بينما تكفل بين مالانغو نغيتا بإضافة الهدف الثاني، في الدقيقة 82.

وصعب نادي مولودية الجزائر مهمته في بلوغ نصف نهائي البطولة، في انتظار مباراة الإياب التي ستجمع الفريقين على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

