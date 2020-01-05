الورفلي يفوز رفقة الرجاء البيضاوي على مولودية الجزائر

قطع محترفنا سند الورفلي رفقة فريقه الرجاء البيضاوي المغربي نصف الطريق نحو نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بعد تفوقه على مضيفه فريق مولودية الجزائر بهدفين لواحد.

وشارك الورفلي أساسيا وقدم مردودا طيبا في المباراة التي أقيمت على ملعب مصطفى تشاكر لحساب ذهاب ربع نهائي البطولة، وقد افتتح المولودية النتيجة بهدف سامي فريوي في الدقيقة التاسعة والعشرين من الشوط الأول.

لكن الرجاء استفاق في الشوط الثاني وسجل هدف التعادل من ضربة نفذها بنجاح محسن متولي في الدقيقة الثامنة والخمسين، وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بثماني دقائق أضاف “بين مالانغو نغيتا” الهدف الثاني الذي أهدى الفوز للرجاء، في انتظار مباراة الحسم التي ستقام يوم التاسع من شهر فبراير القادم على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس في المغرب.

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