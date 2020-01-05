اخبار الرياضة

الورفلي يفوز رفقة الرجاء البيضاوي على مولودية الجزائر

تم النشر منذُ 10 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قطع محترفنا سند الورفلي رفقة فريقه الرجاء البيضاوي المغربي نصف الطريق نحو نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بعد تفوقه على مضيفه فريق مولودية الجزائر بهدفين لواحد.

وشارك الورفلي أساسيا وقدم مردودا طيبا في المباراة التي أقيمت على ملعب مصطفى تشاكر لحساب ذهاب ربع نهائي البطولة، وقد افتتح المولودية النتيجة بهدف سامي فريوي في الدقيقة التاسعة والعشرين من الشوط الأول.

لكن الرجاء استفاق في الشوط الثاني وسجل هدف التعادل من ضربة نفذها بنجاح محسن متولي في الدقيقة الثامنة والخمسين، وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بثماني دقائق أضاف “بين مالانغو نغيتا” الهدف الثاني الذي أهدى الفوز للرجاء، في انتظار مباراة الحسم التي ستقام يوم التاسع من شهر فبراير القادم على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس في المغرب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك