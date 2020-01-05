“ديربي الميرسيسايد” في واجهة مواجهات كأس إنجلترا

تقرير 218

يستضيف ليفربول على ملعب الأنفيلد الغريم إيفرتون الذي تحسنت نتائجه في الآونة الأخيرة بعد تعاقده مع المدرب كارلو أنشيلوتي في مواجهة ديربي الميرسيسايد في كأس الاتحاد الإنجليزي

وسيعول الريدز على الثلاثي ماني وصلاح وفيرمينيو والذي سيبدأ بهم منذ البداية لضمان التأهل للدور الرابع وحسم مواجهة الديربي في المسابقة الأعرق عالميا

وتعيد المواجهة للأذهان الفوز الكبير الذي حققه الريدز في الرابع من ديسمبر على نفس الملعب بخمسة أهداف مقابل هدفين في البريمرليغ والذي اقترب من ملامسته بعد النتائج الإيجابية التي يقودها المدرب يورغن كلوب وهي النتيجة التي كانت سببا رئيسيا في الإطاحة بالمدرب السابق ماركو سيلفا على رأس القيادة الفنية للتوفيز.

ويعد كارلو أنشيلوتي المدرب الوحيد الذي تمكن من الفوز على ليفربول بالفريق الأول في مختلف البطولات عندما كان مدربا لنابولي الإيطالي، لكن الخسارة الأخيرة له أمام المدرب غوارديولا في الجولة الأخيرة من الدوري قد تفتح الباب لتعديل خطته في مواجهة فريق يعد الأبرز في إنجلترا والعالم .

ويتسلح ليفربول وكعادته بالتاريخ للفوز على جاره إيفرتون، فالفريق لم يتذوق مرارة الخسارة في الأنفيلد سوى مرة واحدة منذ سبتمبر ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين، في حين لم يستطع أزرق المدينة تحقيق الفوز في المواجهات الاثنتين والخمسين الأخيرة وهو رقم كبير لديربي يعد من بين الأقوى على الساحة الإنجليزية .

قمة منتظرة سيكون لها طابع الندية رغم الفوارق بينهما في الدوري لكن حسم التأهل في كأس الاتحاد الإنجليزي قد يغير حدة الصراع بينهما التي تشتعل في كل موسم.

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