السيتي يتأهل.. واليونايتد يفرض التعادل على وولفرهامبتون

تقرير 218

تأهل مانشستر سيتي إلى الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه الكبير على ضيفه بورت فايل بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعب الاتحاد .

وافتتح الأوكراني أوليكساندر زيتشينكو التسجيل في الدقيقة التاسعة عشرة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وعدل توم بوب النتيجة للضيوف برأسية في الدقيقة الخامسة والثلاثين، لكن الأرجنتيني سيرجيو أغوير أضاف الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة الثانية والأربعين، وفي الدقيقة الثامنة والخمسين سجل هاروود بيليز الهدف الثالث، قبل أن يختتم لاعب الوسط فيل فودين رباعية السيتزن في الدقيقة السادسة والسبعين والتي قادته للتأهل للدور المقبل.

وفرض مانشستر يونايتد التعادل بدون أهداف على وولفرهامبتون في المباراة التي أقيمت بينهما بالمسابقة ذاتها واحتضنها ملعب مولينيو، وأضاع أصحاب الأرض العديد من الفرص المحققة في الشوط الأول، وكانوا الأقرب لتحقيق الفوز بعد سلسلة من الهجمات الخطيرة إلا أن الشياطين الحمر خرج بنتيجة التعادل، ولتقود النتيجة الفريقين لخوض مباراة إعادة تحدد المتأهل للدور المقبل. وستقام مباراة الإعادة بين الفريقين على ملعب أولد ترافورد في موعد سيحدده الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في وقت لاحق.

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