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لاتسيو يخطف الفوز من بريشيا في آخر الدقائق

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خطف فريق لاتسيو فوزا مهما في مشواره بالدوري الإيطالي لكرة القدم من فريق بريتشيا في المباراة التي لعبت بينهما اليوم على ملعب ماريو ريجامونتي لحساب الأسبوع الـ18 من “السيريا آ”.

وكان صاحب الأرض بريتشيا قد باشر بالتسجيل في الدقيقة 18 عن طريق النجم ماريو بالوتيللي، لكن الهداف شيرو إيموبيلي عدل النتيجة لصالح نسور العاصمة قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق من علامة الجزاء، قبل أن يعود إيموبيلي في آخر أنفاس المباراة ويسجل الهدف الثاني للاتسيو الذي رفع رصيده بهذا الفوز إلى 39 نقطة حافظ بها على المركز الثالث، فيما ظل بريشيا برصيد 14 نقطة قابعا في المركز الـ18 من الدوري.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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