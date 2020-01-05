لاتسيو يخطف الفوز من بريشيا في آخر الدقائق

خطف فريق لاتسيو فوزا مهما في مشواره بالدوري الإيطالي لكرة القدم من فريق بريتشيا في المباراة التي لعبت بينهما اليوم على ملعب ماريو ريجامونتي لحساب الأسبوع الـ18 من “السيريا آ”.

وكان صاحب الأرض بريتشيا قد باشر بالتسجيل في الدقيقة 18 عن طريق النجم ماريو بالوتيللي، لكن الهداف شيرو إيموبيلي عدل النتيجة لصالح نسور العاصمة قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق من علامة الجزاء، قبل أن يعود إيموبيلي في آخر أنفاس المباراة ويسجل الهدف الثاني للاتسيو الذي رفع رصيده بهذا الفوز إلى 39 نقطة حافظ بها على المركز الثالث، فيما ظل بريشيا برصيد 14 نقطة قابعا في المركز الـ18 من الدوري.

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