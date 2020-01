المغربي.. يوسف العربي يحسم كلاسيكو اليونان لصالح أولمبياكوس

يوسف العربي يسجل هدق بدون رد في الجولة السابعة عشر للدوري المحلي [انترنت]

حسم فريق أولمبياكوس كلاسيكو كرة القدم اليونانية لصالحه بالفوز على ضيفه باناثينايكوس بهدف دون رد في الجولة السابعة عشرة للدوري المحلي، سجله المهاجم المغربي يوسف العربي.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد أولمبياكوس إلى 41 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد باناثينايكوس عند 22 نقطة في المركز التاسع.

وأضاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوط المباراة الأول، لينتهي بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة في الشوط الثاني، حيث تبادل الفريقان الهجمات في محاولة لتسجيل هدف التقدم.

ومع حلول الدقيقة 74، نجح أولمبياكوس في التقدم عبر يوسف العربي المنتقل من فريق الدحيل القطري.

