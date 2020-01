صحيفة.. لهذا السبب رفض نوبل برشلونة وفضل بايرن ميونخ

ألكسندر نوبل رفض عرض برشلونة لأنه يشعر بأن دوره في بايرن ميونخ [عربي21]

ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن ألكسندر نوبل حارس مرمى شالكه لكرة القدم، تلقى عرضا قبل برشلونة الإسباني لكنه قابله بالرفض وفضل الانتقال لبايرن ميونخ.

وقالت صحيفة “شبيجل” الألمانية: “نوبل رفض عرضًا من برشلونة من أجل الانضمام إلى صفوف بايرن ميونخ”. وكشفت الصحيفة أن سبب الرفض يعود إلى أن رشلونة كان ينوي التعاقد معه ومن ثم إعارته إلى فالنسيا لثلاثة مواسم، قبل أن يعود لصفوف البلوغرانا و يصبح الحارس الأساسي في الفريق بعد تير شتيجين.

وأضاف المصدر أن ألكسندر نوبل رفض عرض برشلونة لأنه يشعر بأن دوره في بايرن ميونخ إقترب خصوصا مع كبر عمر نوير وفرصته ستكون أكبر مع البافاري . وجدير بالذكر أن بايرن ميونخ أتم التعاقد مع ألكسندر نوبل، حيث سينضم صاحب الـ23 عامًا إلى صفوف البايرن الصيف المقبل في صفقة مجانية، وبعقد يمتد لـ5 سنوات.

