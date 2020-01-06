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انطلاق التجمع الأول لمنتخب الشباب في طرابلس

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم في فئة الشباب لأندية طرابلس الكبرى تجمعه الأول على ملعب طرابلس الدولي تحت إشراف المدرب العام “عياد القاضي”.

وحضر هذا التجمع قرابة 190 لاعباً من مختلف أندية طرابلس من مواليد عامي 2001 و2002، خضعوا جميعهم لاختبارات فنية بهدف اختيار أفضل العناصر بالقائمة النهائية لمنتخب شباب الفرسان.

وتنتظر المنتخب استحقاقات مهمة سواء على صعيد مسابقات دول شمال أفريقيا أو التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب. وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم قد حدد مدن طرابلس وبنغازي والبيضاء لإقامة هذه التجارب الفنية للاعبين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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