انطلاق التجمع الأول لمنتخب الشباب في طرابلس

أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم في فئة الشباب لأندية طرابلس الكبرى تجمعه الأول على ملعب طرابلس الدولي تحت إشراف المدرب العام “عياد القاضي”.

وحضر هذا التجمع قرابة 190 لاعباً من مختلف أندية طرابلس من مواليد عامي 2001 و2002، خضعوا جميعهم لاختبارات فنية بهدف اختيار أفضل العناصر بالقائمة النهائية لمنتخب شباب الفرسان.

وتنتظر المنتخب استحقاقات مهمة سواء على صعيد مسابقات دول شمال أفريقيا أو التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب. وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم قد حدد مدن طرابلس وبنغازي والبيضاء لإقامة هذه التجارب الفنية للاعبين.

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