فياريال يعود بفوز مثير من سوسيداد

واصل فياريال مسلسل انتصاراته بعدما تغلب خارج ملعبه على مضيفه ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب أنويتا ضمن الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإسباني .

وتقدم سوسيداد في النتيجة منذ الدقيقة الثانية والعشرين عن طريق مهاجمه البرازيلي ويليان جوزيه، لكن فياريال أدرك التعادل في الدقيقة الثامنة والخمسين عن طريق مانويل تريجيروس من ضربة جزاء، قبل أن يمنح لاعب الوسط المخضرم سانتي كازورلا التقدم للغواصات الصفراء في الدقيقة الثانية والسبعين مهدياً النقاط الثلاث لفريقه خارج ملعبه .

وهذه النتيجة حقق فياريال فوزه الثالث على التوالي والثامن في الموسم الحالي رافعاً رصيد نقاطه إلى ثمانية وعشرين نقطة في المرتبة التاسعة فيما توقف سوسيداد عند أحدى وثلاثين نقطة في المركز الخامس.

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