جنوى يُفلت من القاع بالفوز على ساسولو

حقق جنوى فوزه الأول منذ ثمانية مباريات في الدوري بعدما تغلب على ضيفه ساسولو بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب لويجي فيراريس.

وتقدم أصحاب الأرض منذ الدقيقة التاسعة والعشرين عن طريق المدافع دومينيكو كريشيتو من علامة الجزاء، لكن ساسولو تمكن من إحراز التعادل بعد أربع دقائق بواسطة بيدرو أوبيانغ.

وقبل نهاية المباراة بأربع دقائق سجل المقدوني المخضرم غوران بانديف هدف الفوز بعد عرضية من الجهة اليسرى، ليحقق جنوى فوزه الثالث هذا الموسم ويرفع رصيده إلى أربع عشرة نقطة ويقفز من المركز الأخير، فيما توقف رصيد ساسولو عند تسع عشر نقطة في المرتبة الثالثة عشرة مؤقتاً في جدول الترتيب .

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