تورينو يفاجئ روما في الأولمبيكو

قاد المهاجم أندريا بيلوتي فريقه تورينو لتحقيق فوز هام خارج ملعبه أمام مضيفه روما بهدفين دون مقابل على ملعب الأولمبيكو ضمن الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإيطالي.

وافتتح بيلوتي أول أهداف المباراة في الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد تسديدة بيسراه وضعها في الزاوية الصعبة لحارس روما، وفي الشوط الثاني ومع اقتراب نهاية المباراة تحصل تورينو على ضربة جزاء بعد عودة الحكم لتقنية الفار ليسجل بيلوتي الثنائية الشخصية له ويلحق بروما الخسارة الأولى في آخر ست مباريات في الدوري.

وبهذه النتيجة توقف رصيد ذئاب العاصمة عند خمس وثلاثين نقطة في المركز الرابع، فيما رفع تورينو رصيده إلى أربع وعشرين نقطة ليتواجد في المركز التاسع .

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