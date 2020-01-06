ليفربول يحسم “ديربي الميرسيسايد” في كأس إنجلترا

لطالما كان لمواجهة ديربي المسرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون على ملعب الأنفيلد طعم خاص رغم لعبها في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي .

المهاجم كالفرت لوين أضاع أولى فرص موقعة الأنفيلد في الدقيقة السادسة واصطدم ببراعة الحارس أدريان، وواصل الحارس الإسباني تألقه وإبعاد الخطر عن مرماه، وواصل إيفرتون الضغط والسيطرة على المباراة حتى الدقيقة السادسة والعشرين، حين جاءت تمريرة والكوت العرضية ووجدت البرازيلي ريتشاليسون الذي أصطدم بجدار يدعى أدريان .

ضغط إيفرتون المتواصل جعل الريدز يتحرر من مناطقه والتهديد الأول كان قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق عن طريق البلجيكي ديفوك أوريغي والتي وجدت تألق الحارس بيكفورد.

ومع انطلاق الشوط الثاني وتسديدات ليفربول التي كانت أبرز حلول المواجهة جاء موعد هدف المباراة في الدقيقة الحادية والسبعين بتسديدة مركزة من كوريس جونز في الزاوية البعيدة للحارس بيكفورد.

وحركت فرحة الهدف مدرجات الأنفيلد إذ ساهم بتأهل ليفربول إلى الدور الرابع من المسابقة التي يضعها يورغن كلوب في حساباته إلى جانب البريمرليغ هذا الموسم محافظاً على سيطرته الكاملة في ديربي المدينة في المواسم الأخيرة .

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