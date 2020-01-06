سان جيرمان يكتسح ليناس في كأس فرنسا

اكتسح باريس سان جيرمان مضيفه ليناس مونليري أحد فرق دوري الدرجة السادسة بستة أهداف دون رد ضمن مباريات دور الأربعة والستين من كأس فرنسا ليضمن تأهله إلى دور الإثنين والثلاثين.

وافتتح نادي العاصمة التسجيل عن طريق عادل عوشيشي، ليضيف الأوروغواياني إيديسون كافاني الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول، وعاد كافاني لإضافة الهدف الثالث، قبل أن يعزز الإسباني سارابيا تقدم الضيوف بالهدفين الرابع والخامس وليختتم الكاميروني إريك ماكسيم موتينغ سداسية النادي الباريسي .

وخاض سان جيرمان المباراة بغياب كل من البرازيلي نيمار والفرنسي مبابي والأرجنتيني دي ماريا إضافة إلى عدد آخر من نجوم فريق عاصمة الأنوار .

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