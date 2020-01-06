اليوفي يتصدر الدوري مؤقتا بفوزه على كالياري

صعد فريق يوفنتوس مؤقتا إلى صدارة الدوري الإيطالي بعدما تغلب اليوم على فريق كالياري بأربعة أهداف لصفر، في مباراة أقيمت لحساب الأسبوع 18 من الدوري، على ملعب أليانز ستاديوم.

وكان للنجم كرستيانو رونالدو النصيب الأكبر من الأهداف حيث سجل ثلاثية، وافتتح النتيجة بعد انطلاق الشوط الثاني بأربع دقائق بعد أن استغل خطأ دفاعيا، ثم أضاف في الدقيقة 67 الهدف الثاني من ضربة جزاء تحصل عليها ديبالا، ولم يكتف كريستيانو بالتسجيل فقط، حيث صنع الهدف الثالث هيغواين في الدقيقة 81، وبعدها بدقيقة واحدة ختم النجم البرتغالي ثلاثيته ورباعية فريقه، ليعتلي اليوفي صدارة الدوري مؤقتا برصيد 45 نقطة في انتظار ما ستسفر عنه مباراة إنتر ميلانو ونابولي الليلة.

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