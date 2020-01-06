سامبدوريا يفرض التعادل على ميلان

خيب فريق ميلان ظن جمهوره فيه، بعد أن تعادل سلبيا مع ضيفه سامبدوريا الذي استقبله اليوم في مباراة جمعتهما لحساب الجولة الـ18 على ملعب السان سيرو.

وشهدت المباراة الظهور الأول للنجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الذي دخل بديلا لكريستوف بيونتيك في الدقيقة الـ55، وعلى الرغم من سيطرة الروسونيري على أغلب مجريات المباراة واتيحت للاعبيه العديد من الفرص إلا أنهم لم يستطيعوا هز الشباك في المباراة الثالثة على التوالي.

وبعد هذا التعادل رفع الميلان رصيده إلى 22 نقطة في المركز الـ12، فيما جاء سامبدوريا في المركز الـ16 برصيد 16 نقطة.

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