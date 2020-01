غوارديولا.. يصدم عشاق المانيو وريال مدريد بتصريح غريب

بيب غوارديولا، المُدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم [عربي 21]

خرج بيب غوارديولا، المُدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بتصريح غريب بخصوص إمكانية تدريبه لفريقي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال غوارديولا في تصريحات نقلها موقع “غول” المتخصص في الرياضة إنه من المستحيل إشرافه على الإدارة الفنية لفريقي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أو ريال مدريد الإسباني، مؤكداً على تفضيله لعب الغولف عن مهمة التدريب في هذين الناديين.

وأوضح غوارديولا :”بعد تدريب السيتي لن أُدرب اليونايتد، الأمر أشبه بأني لن أدرب أبداً نادي ريال مدريد، بالتأكيد لا”.

وأجاب المُدرب الكتالوني عن سؤال ما إذا ما كان سيُعيد النظر في هذا الأمر لو كانت فرصة التدريب في أحد هذين الناديين الكبيرين هي الوظيفة الوحيدة المُتاحة له، قائلاً :”سأكون في جزر المالديف إذا لم يكن هناك عروض، ربما ليس المالديف لأنهم لا يملكون ملاعب للجولف”.

يُذكر أن غوارديولا كان قد أمضى سنوات تدريبه الأولى مع فريقه الذي برز فيه اسمه كلاعب نادي برشلونة، ونجح المُدرب الكتالوني في صُنع أسلوب مميز له جعله في أعين الكثير من عُشاق كرة القدم أفضل مُدرب في العالم خلال الفترة الحالية.

وانتقل من بعد ذلك لتدريب العملاق بايرن ميونخ محققاً مع عدد الإنجازات المحلية و الأوروبية، لتصل مسيرته لمحطته الحالية مانشستر سيتي الذي حقق معه الدوري الإنجليزي مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي لمرة، وكأس رابطة الأندية المحترفة مرتين.

