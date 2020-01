حقيقة رحيل غريزمان عن برشلونة حال وصول نيمار

نادي برشلونة يستعيد البرازيلي نيمار إلى صفوفه مرة أخرى [انترنت]

يستعد نادي برشلونة لاستعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى صفوفه مرة أخرى بعد نهاية الموسم الجاري، حيث يتعامل الجميع داخل العملاق الكتالوني على أن عودة البرازيلي أصبحت محسومة.

وكان برشلونة قريبا من ضم نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن المفاوضات مع باريس سان جيرمان تعثرت في الساعات الأخيرة، رغم سفر وفد برشلوني رفيع المستوى إلى باريس، ليستمر نيمار في صفوف بطل فرنسا هذا الموسم.

ويرغب نيمار في العودة إلى برشلونة، بعد رحيله عن البلوغرانا في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده، ويريد الخروج من باريس سان جيرمان بصورة ودية، إلا أنه سيستغل قوانين الاتحاد الدولي، فيفا، التي تسمح له بفسخ عقده حال مرور ثلثي مدة العقد، مقابل تعويض مادي لناديه.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن عودة الثلاثي MSN الشهير إلى برشلونة بوجود الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز، إضافة إلى نيمار، أثارت شكوكا واسعة حول استمرار الفرنسي أنطوان غريزمان في صفوف البارسا.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن المعلومات التي أكدت رغبة غريزمان في الرحيل عن برشلونة حال عودة نيمار لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.

وأكدت أن العلاقة بين غريزمان ونيمار طيبة للغاية، وأن غريزمان لا يمانع على الإطلاق في عودة نيمار، كي تكتمل القوة الضاربة لبرشلونة في الموسم المقبل.

وتابعت الصحيفة الكتالونية بقولها: ”لا يفكر غريزمان في الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم، في حالة انضمام نيمار، ولا توجد لديه أي مشكلة في وجود الثلاثي MSN، بل على العكس، فإنه مستعد تماما للتعاون مع النجوم الثلاثة لصالح الفريق“.

وانتقل غريزمان مطلع هذا الموسم إلى برشلونة من أتلتيكو مدريد الإسباني، مقابل 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده برفقة الروخي بلانكوس.

ولعب غريزمان 24 مباراة، أحرز خلالها 8 أهداف، وصنع 4 أخرى منذ ارتدائه قميص برشلونة.

