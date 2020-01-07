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الإنتر يواصل صدارة الدوري الإيطالي بفوزه على نابولي

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل إنتر ميلانو صدارة الدوري بعدما عاد بفوز هام من نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب سان باولو في قمة الجولة الثامنة عشرة .

البلجيكي روميلو لوكاكو انتظر أربع عشرة دقيقة فقط لافتتاح أهداف المباراة بعد مجهود فردي وتسديدة قوية، وعاد لوكاكو لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة والثلاثين مستغلاً خطأً من حارس أصحاب الأرض.

وقبل نهاية الشوط الأول بست دقائق قلص نابولي الفارق عن طريق البولندي أركاديوز ميليك، وفي الشوط الثاني أضاف الإنتر الهدف الثالث بواسطة الأرجنتيني لوتارو مارتينيز في الدقيقة الثانية والستين .

ورفع النيراتزوري بهذا الفوز رصيده إلى خمس وأربعين نقطة متقاسماً الصدارة مع يوفنتوس فيما توقف نابولي عند أربع وعشرين نقطة في المركز الثامن .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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