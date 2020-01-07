الإنتر يواصل صدارة الدوري الإيطالي بفوزه على نابولي

واصل إنتر ميلانو صدارة الدوري بعدما عاد بفوز هام من نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب سان باولو في قمة الجولة الثامنة عشرة .

البلجيكي روميلو لوكاكو انتظر أربع عشرة دقيقة فقط لافتتاح أهداف المباراة بعد مجهود فردي وتسديدة قوية، وعاد لوكاكو لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة والثلاثين مستغلاً خطأً من حارس أصحاب الأرض.

وقبل نهاية الشوط الأول بست دقائق قلص نابولي الفارق عن طريق البولندي أركاديوز ميليك، وفي الشوط الثاني أضاف الإنتر الهدف الثالث بواسطة الأرجنتيني لوتارو مارتينيز في الدقيقة الثانية والستين .

ورفع النيراتزوري بهذا الفوز رصيده إلى خمس وأربعين نقطة متقاسماً الصدارة مع يوفنتوس فيما توقف نابولي عند أربع وعشرين نقطة في المركز الثامن .

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