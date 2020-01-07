المدافع الليبي أحمد شلبي يفسخ عقده مع الاتحاد السكندري

فسخ المدافع الليبي أحمد شلبي عقده مع فريق الاتحاد السكندري المصري بالتراضي حيث لم يستطع المشاركة مع فريقه بشكل منتظم في منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

النادي ذكر أن السبب وراء فسخ التعاقد مع المدافع الليبي يأتي بعد استشارة الجهاز الفني بقيادة المدرب طلعت يوسف الذي فضل إعطاء الفرصة للاعب في فريق آخر إذ لم يستطع إقناعه باللعب أساسيا.

وانتقل شلبي لفريق الاتحاد السكندري في سوق الانتقالات الصيفي الماضي قادما من فريقه الأم الأهلي بنغازي وتشير المصادر المقربة من اللاعب إلى أنه ينوي الانتقال لفريق جديد في الميركاتو الشتوي الحالي ويدرس بعض العروض المقدمة إليه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية