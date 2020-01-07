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المدافع الليبي أحمد شلبي يفسخ عقده مع الاتحاد السكندري

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فسخ المدافع الليبي أحمد شلبي عقده مع فريق الاتحاد السكندري المصري بالتراضي حيث لم يستطع المشاركة مع فريقه بشكل منتظم في منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

النادي ذكر أن السبب وراء فسخ التعاقد مع المدافع الليبي يأتي بعد استشارة الجهاز الفني بقيادة المدرب طلعت يوسف الذي فضل إعطاء الفرصة للاعب في فريق آخر إذ لم يستطع إقناعه باللعب أساسيا.

وانتقل شلبي لفريق الاتحاد السكندري في سوق الانتقالات الصيفي الماضي قادما من فريقه الأم الأهلي بنغازي وتشير المصادر المقربة من اللاعب إلى أنه ينوي الانتقال لفريق جديد في الميركاتو الشتوي الحالي ويدرس بعض العروض المقدمة إليه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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