منتخب اليد يتعادل ودياً أمام نظيره الكونغولي

تعادل المنتخب الوطني لكرة اليد أمام نظيره الكونغولي بواحد عشرين هدفا مقابل واحد وعشرين في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء الأمس في مدينة الحمامات التونسية استعدادا لخوض منافسات بطولة أفريقيا لكرة اليد المؤهلة لكأس العالم.

وأنهى المنتخب الوطني الشوط الأول من المباراة لمصلحته بأربعة عشر هدفا مقابل ثلاث عشر هدفا لكن الفريق الكونغولي كان منافسا قويا في الشوط الثاني وعاد بنتيجة التعادل.

ويلتقي المنتخب الوطني في مباراته الودية الثانية مساء اليوم في تمام الساعة السابعة بتوقيت ليبيا منتخب المغرب في القاعة ذاتها.

ويشارك منتخب اليد في بطولة أفريقيا ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات أنغولا والغابون ونيجيريا إذ يتطلع المنتخب لتحقيق مركز مؤهل لبطولة العالم في مصر.

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