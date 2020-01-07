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أرسنال يتأهل للدور الرابع من كأس إنكلترا

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تأهل أرسنال إلى الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي بفوزه على ضيفه ليدز يونايتد بهدف دون مقابل ضمن الدور الثالث من المسابقة التي استضافها ملعب الإمارات .

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق ريس نيلسون في الدقيقة الخامسة والخمسين، ليحقق الغانارز انتصاره الثاني بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا بعد فوزه في قمة البريمرليغ الأسبوع الماضي على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد.

ويواجه أرسنال خارج أرضه مضيفه بورنموث في الدور الرابع والتي من المقرر إقامتها مابين الرابع والعشرين إلى السابع والعشرين من الشهر الحالي .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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