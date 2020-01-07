“ديربي مانشستر” يشعل نصف نهائي الرابطة المحترفة

خاص 218

ستتجه الأنظار لمواجهة مانشستر يونايتد وضيفه مانشستر سيتي على ملعب أولد ترافورد في ذهاب نصف نهائي رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الكاراباو .

وسيكون اللقاء قمة في الإثارة والندية كونه محطة قبل التأهل للنهائي وفرصة للثأر من جانب السيتي حامل اللقب داخل حصون مسرح الأحلام، فمواجهة بيب غوارديولا وأولي سولشاير لها تفاصيل أخرى منذ التحاق المدرب النرويجي بكتيبة الشاطين الحمر في الموسم الماضي.

ويأمل جمهور مانشستر يونايتد أن يكون غريمهم التقليدي في المدينة بوابة لحصد أول ألقاب مدربه أولي سولشاير، لكن السيتي الذي أبتعد عن الاحتفاظ بالبريمرليغ سيكون مطالباً لضمان بطولة محلية والثأر من رفقاء راشفورد ومارسيال الذين تغلبوا عليهم في ملعب الاتحاد بهدفين لهدف في الدوري.

وتجمل مواجهة الديربي تفوقاً تاريخياً للشياطين الحمر في رابطة المحترفين فالفريقين تواجها في ثلاث مناسبات كانت الأولى في ألفين وعشرة في ذهاب نصف النهائي وحقق حينها السيتي الفوز بهدفين لهدف، أم الثانية فكانت في أكتوبر عام ألفين وستة بثمن نهائي المسابقة وتمكن المانيو من إقصاء السيتزن بهدف خوان ماتا.

وتعتبر المصادفة بمواجهة ديربي مانشستر في مسابقة الكاراباو هي تتويج اليونايتد باللقب في حال مواجهته للستي في المسابقة، إلا أن نسخة هذا العام قد تغير الحال وتضع غوارديولا أكثر تركيزاً لحصد اللقب للعام الثالث على التوالي والسابع في تاريخه.

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