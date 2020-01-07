دي روسي “ينهي رحلته” مع كرة القدم

أعلن اللاعب الإيطالي دانييلي دي روسي اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي وإنهاء مسيرته التي استمرت لسبعة عشر عاماً .

وأوضحت شبكة سكاي الإيطالية بأن دي روسي رحل عن فريقه بوكا جونيورز الحالي وقرر اعتزال اللعب لأسباب عائلية بعدما كان مرتبطاً مع الفريق الأرجنتيني بعقد حتى صيف 2020.

وأبلغ لاعب الوسط مسؤولي البوكا برحيله واتفق معهم على أن يعلن النادي القرار الرسمي في وقت لاحق. وكان دي روسي قد أرتدى قميص روما منذ عام 2002 حتى 2019.

وظهر في 616 مباراة وسجل 63 هدفا، قبل أن يخوض تجربة في الملاعب الأرجنتينية رفقة البوكا الفترة الماضية، كما خاض صاحب الـ36 عاماً 117 مباراة رفقة منتخب إيطاليا وتمكن من تسجيل 21 هدفاً وتوج مع الأتزوري بمونديال 2016 في ألمانيا.

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