الكاف يحدد هوية اللاعب الأفضل في 2019

تقرير 218

تعيش مدينة الغردقة المصرية على وقع الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والذي سيعلن فيه عن هوية اللاعب الفائز بأفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2019، في الحفل الذي من المنتظر أن يحضره رئيس الفيفا وعدد من النجوم الأفارقة والعالميين.

المنافسة على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا انحصرت بين ثلاثي البريمرلغ، السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح بعد التألق رفقة ليفربول والتتويج بالعديد من الألقاب وأهمهما دوري أبطال أوروبا، والجزائري رياض محرز والذي ساهم في تتويج محاربي الصحراء بأول ألقابهم في أمم أفريقيا إضافة إلى كل البطولات المحلية مع فريقه مانشستر سيتي.

وتميل الكفة للسنغالي ماني لحصد الجائزة لأول مرة في مسيرته بعدما حل ثانياً العام الماضي خلف زميله محمد صلاح والذي بحال نالها مرة جديدة سيتوج التتويج الثالث على التوالي، أم محرز فيطمح للتتويج بها للمرة الثانية بعد عام 2016.

حفل الكاف سيكون فرصة لمعرفة أفضل منتخب في القارة والذي أنحصر بين منتخبي الجزائر ومدغشقر كما سيتنافس أفضل المدربين في القارة السمراء على جائزة الأفضل بين مدرب الترجي التونسي معين الشعباني حامل دوري أبطال أفريقيا والجزائري جمال بالماضي المتوج بالكان، والسنغالي أليو سيسيه صاحب المركز الثاني في أمم أفريقيا.

ويخصص الاتحاد الأفريقي سلسلة من الجوائز الأخرى في الحفل السنوي، ومنها جائزة أفضل لاعبة إفريقية وجائزة أفضل لاعب داخل القارة وأفضل لاعب شاب .

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