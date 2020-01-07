الثني يوافق على مقترح اتحاد كرة القدم بشأن رفع الحظر عن الملاعب الليبية

بنغازي-العنوان

أبدى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، اليوم الثلاثاء، موافقته على مقترح الاتحاد العام الليبي لكرة القدم الساعي لرفع الحظر المفروض على الملاعب الليبية دوليا.

وجاءت موافقة رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس الهيأة العامة للشباب والرياضة المهندس سالم بوزريدة.

وأصدر رئيس الحكومة الليبية تعليماته بضرورة التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المقترح.

واستعرض الاجتماع المشاريع المتعلقة بقطاع الشباب والرياضة، وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع التي تم منح الإذن للتعاقد فيها في السابق، وإمكانية وضع آلية ترتب أولويات تنفيذها حسب المناطق الجغرافية.