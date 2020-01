مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا اليوم في نصف نهائي السوبر الإسباني

منافسات كأس السوبر الإسباني بمشاركة أربع فرق [انترنت]

يصطدم ريال مدريد بنظيره فالنسيا، مساء اليوم الأربعاء، في نسخة تاريخية من بطولة كأس السوبر الإسباني، عندما يلتقيان على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة في أولى مباراتي الدور قبل النهائي للنسخة الـ36 من السوبر الإسباني.

وهذه هي النسخة الأولى التي تقام فيها منافسات كأس السوبر الإسباني بمشاركة أربع فرق حيث يلتقي برشلونة وأتلتيكو مدريد الخميس في المباراة الثانية بالدور قبل النهائي للبطولة ليتأهل الفائز في المباراتين إلى نهائي البطولة المقرر يوم الأحد المقبل.

ويقضي النظام الجديد للسوبر الإسباني بمشاركة بطل كأس ملك إسبانيا ووصيفه وبطل الدوري الإسباني ووصيفه.

ويخوض فالنسيا فعاليات السوبر بصفته بطلا لكأس ملك إسبانيا كما يخوض برشلونة المسابقة بصفته بطلا للدوري الإسباني، إضافة لمشاركة وصيفه في الدوري وهو أتلتيكو مدريد، فيما يخوض الريال فعاليات هذه النسخة لكونه صاحب أفضل ترتيب في الدوري بخلاف حامل اللقب ووصيفه في كل من بطولتي الكأس والدوري وذلك لأن برشلونة نفسه هو وصيف بطل الكأس.

ويمتلك الريال سجلا متوازنا في البطولة، حيث خاض فعاليات السوبر 15 مرة وفاز باللقب 10 مرات، فيما خسره 5 مرات سابقة، وكان آخر ألقابه على حساب غريمه التقليدي ومنافسه التاريخي برشلونة في 2017، وذلك خلال الولاية الأولى للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال.

وكان زيدان توج بلقب السوبر -أيضا- مرتين سابقتين مع الريال كلاعب، وذلك في عامي 2001 و2003 .

أما فالنسيا الذي يدربه ألبرت سيلاديس، فيطمح هو الآخر إلى التتويج بلقب البطولة ليكون أول ألقابه في المئوية الثانية للنادي بعدما احتفل في مئويته بلقب كأس إسبانيا عقب فوزه على برشلونة في نهاية الموسم الماضي.

ومنذ تحديد نظام البطولة بشكلها الرسمي الماضي بمشاركة بطل الدوري وبطل الكأس في عام 1982، شارك بفالنسيا في السوبر 4 مرات، فيما توج باللقب مرة واحدة في 1999 مقابل الخسارة 3 مرات في 2002 و2004 و2008.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة KSA Sports HD1، ويعلق على المباراة كل من فارس عوض وعبد الله الحربي.

