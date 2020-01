السنغالي ماني.. يفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019

تفوق ماني لاعب ليفربول على النجم المصري محمد صلاح [RT]

حصل الدولي السنغالي ساديو ماني على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019، في حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، مساء يوم الثلاثاء، بمدينة الغردقة المصرية.

وتفوق ماني لاعب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على زميله في فريق “الريدز” النجم المصري محمد صلاح، والدولي الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

ونال ساديو ماني جائزة افضل لاعب إفريقي للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن حل ثانيا في جائزة العام الماضي، خلف “الفرعون” صلاح، الذي توج بالجائزة في النسختين الماضيتين، وثاني لاعب سنغالي يحصل على هذه الجائزة بعد مواطنه الحجي ضيوف لاعب ليفربول السابق أيضا، قد حققها في عامي 2001 و2002.

وقدم المهاجم السنغالي موسما استثنائيا مع ليفربول، فقد ساهم في فوزه بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وبطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرا في قطر، إضافة الوصول بمنتخب بلاده إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس أمم إفريقيا “مصر 2019″، حيث خسر أمام نظيره الجزائري بهدف وحيد.

وأحرز ساديو ماني (27 عاما) لقب هداف الدوري الإنكليزي الممتاز “البريمير ليغ” الموسم الماضي، برصيد 22 هدفا، إلى جانب محمد صلاح والغابوني بيير إيميريك-أوباميانغ مهاجم فريق أرسنال.

