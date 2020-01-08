دعوة رسمية لـ”الزناد” و”بريبش” لتمثيل ليبيا ببطولة أفريقيا للملاكمة

وجه الاتحاد الليبي للملاكمة، دعوة رسمية للمحترفين الليبيين، مالك الزناد وفتحي بريبش، لتمثيل المنتخب الوطني للكبار في البطولة الأفريقية التي ستقام بالسنغال، فبراير المقبل.

وكان البطل الليبي مالك الزناد، تمكن من إسقاط منافسه السلوفاكي ميشيل جزبيك، بالضربة القاضية في الجولة الثانية من النزال الذي دار بينهما، منتصف أكتوبر الماضي، بالعاصمة البريطانية لندن ضمن سلسلة نزالات حزام الـWPF.

يذكر أن مالك الزناد حصد مؤخرا جائزة شخصية العام 2019، والتي تمنحها شركة بصريات طرابلس للشخصيات الأكثر تأثيرا في ليبيا، وذلك في كافة المجالات ومنها الرياضية، وتسلم الجائزة عن مالك، والده، خاصة وأن مالك يتواجد حاليا في بريطانيا ويستعد لخوض نزالا مهما في مسيرته الاحترافية في الملاكمة.

على جانب آخر، حقق واصل الملاكم الليبي المحترف فتحي بريبش، انتصاره الرابع في مسيرته الاحترافية بعالم الملاكمة، والتي يخوضها في دولة مالطا، وذلك على حساب الإيطالي جينمركو كافاني.