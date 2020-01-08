لأول مرة من 15 سنة “الفيفا” يعتمد 20 حكمًا من ليبيا

كشفت مصادر مطلعة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، أن الاتحاد الدولي “الفيفا” اعتمد قائمة الحكام الليبيين الذين اجتازوا اختبارات الحصول على الشارة الدولية بعد اجتيازهم الاختبارات الخاصة بذلك.

وقالت المصادر نه لأول مرة منذ أكثر من 15 سنة يقوم الاتحاد الدولي “الفيفا” باعتماد 20 حكما من ليبيا بعد الاختبارات التي تمت في عام 2019، وذلك بزيادة حكمين ساحة من ليبيا.

وأوضحت أن رئيس مجلس الاتحاد الليبي عبدالحكيم الشلماني، بذل مجهود كبير من أجل أن تكون ليبيا الدولة الوحيدة التي يتم اعتماد حكمين زيادة لها على المستوى الدولي.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الليبي، أعلن عبر موقعه الرسمي في شهر ديسمبر الماضي، أنه بالتنسيق مع الاتحادين الدولي “الفيفا” والأفريقي “الكاف” تم اعتماد 20 حكمًا ليبيا دوليًا.

وأشار الاتحاد، إلى أن الحكام الذين تم اعتمادهم دوليا، جاءوا بواقع، 6 حكام وسط و6 حكام مساعدين، و4 حكام للكرة الشاطئية و4 حكام للكرة الخماسية وذلك على النحو التالي:

حكام الوسط وهم: عبدالواحد حرويدة – معتز إبراهيم – أحمد عبدالرازق – محمد لاغا – محمد المبروك – عبد الباسط الشهوب

والحكام المساعدين وهم: عطية محمد – مجدي كامل – باسم سيف النصر – وحيد الجحاوي – ابراهيم بوكوز – صلاح شوقي

أما حكام كرة القدم الخماسية فهم: محمد العفاس – الشارف الفزاني – علي العياط – عبدالحميد قشيرة.

وحكام كرة القدم الشاطئية هم: يحيى الوحيشي – عزالدين عطية – عماد عبدالله – حسين سليمان