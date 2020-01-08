المنتخب الوطني لكرة اليد يتعادل مع المغرب استعدادا لأمم أفريقيا 2020

تأتي المباراة في إطار استعدادات فرسان اليد لخوض منافسات البطولة الأفريقية رقم 24 والتي تحتضنها تونس بداية من 16 يناير الجاري، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2021 بمصر.

تعادل المنتخب الوطني الأول لكرة اليد مع نظيره المغربي بنتيجة 21 / 21، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، بقاعة مدينة الحمامات التونسية.

ورغم أن منتخبنا الوطني أنهى نتيجة الشوط الأول لصالجه 11 / 10 إلا أن منتخب المغرب نجح في العودة للمباراة وحقق التعادل في الدقائق الأخيرة لينتهي اللقاء بنتيجة 21 / 21 .

وكان منتخبنا الوطني لكرة اليد قد تعادل أمس الاثنين وديا مع نظيره الكونغولي بنتيجة 21 / 21، في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن الاستعداد للبطولة الأفريقية.

يشار إلى المنتخب الليبي يشارك في بطولة أمم أفريقيا لكة اليد 2020 بتونس ضمن المجموعة الرابعة التي تضم بجانبه منتخبات، أنجولا والجابون ونيجيريا، ويتطلع فرسان اليد إلى تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل للأدوار النهائية من أجل قطع إحدى بطاقات الترشح لنهائيات كأس العالم لكرة اليد والذي سيقام في مصر 2021.