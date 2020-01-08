الليبي حسام الطيب يتأهل لنهائي البطولة العربية لرواد التنس الأرضي

تغلب اللاعب الليبي حسام الطيب، على منافسه البحريني (4/2، 4/0)، في المباراة التي جمعت بينهما الثلاثاء، بالبطولة العربية السابعة، والتي تقام في العاصمة العمانية مسقط من 4 إلى 8 يناير.

بهذا الفوز، يتأهل اللاعب الليبي حسام الطيب، إلى ملاقاة البطل السعودي، في المباراة النهائية لبطولة رواد التنس الأرضي، والتي ستقام اليوم الأربعاء.

وكان الثنائي الليبي، عبدالحكيم وعبدالهادي، قد حققا الفوز بمباريات اليوم الأول على الأردن (4.1 5.3)، فيما خسر الثنائي الليبي، حسام وعمر ضد فريق من الكويت بنتيجة (5.3 4.0).

وفاز لاعبنا عبد الحكيم الجطيلي، على منافسه، سلامه صاحب علي من الأردن (4.1 .4.0)، فيما خسر لاعبنا، عمر نصر أمام عبد الله العماني.