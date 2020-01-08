الليبي عبدالفتاح فضل يعلن تعاونه مع الاتحاد الياباني لكرة القدم

أعلن الليبي عبدالفتاح فضل، تعاونه مع الاتحاد الياباني لكرة القدم، من أجل تنظيم معسكرات ومباريات ودية لمنتخباتهم الوطنية لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح “فضل”، في تصريحات صحفية، أنه للمرة الأولى يتم التعاون مع الاتحاد الياباني لكرة القدم، بتنظيم معسكر للمنتخب تحت 16 عاما بأنطاليا في الفترة من 28 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل، وخوض مباريات مع منتخب التشيك وتونس، فيما ينتظر موافقة المنتخب التركي.

وأشار فضل، إلى أن الاتحاد الآسيوي، كان وسيطا بينه وبين الاتحاد الياباني لكرة القدم، وذلك نظرا للنجاحات التي حققها مع الدول الخليجية، خلال السنوات الأخيرة.

وقال: “تم التنسيق مع منتخبي التشيك وتونس، وننتظر حاليا موافقة الاتحاد التركي، لكنني كنت أتمنى التنسيق مع الاتحاد الليبي للكرة، الذي سبق أن تعاملت معه وقمت بتنظيم معسكر لمنتخبنا في روما”.

وشدد قائلا: “سعيد جدا بهذا التعاون، خاصة أن الاتحاد الياباني منظم للغاية، ويهتمون بالفئات السنية اهتماما بالغا، وهذا مفيد جدا في عملي”.

وأتم حديثه قائلا: “لقد سبق لي العمل مع اتحادات غانا وتركيا وجورجيا وقطر والسعودية وأوزبكستان وأوكرانيا وتنزانيا وعمان والكويت والكاميرون وإيطاليا وهولندا وروسيا البيضاء وجورجينا، وأعمل على تعاونات مقبلة مع مزيد من الاتحادات، كلها نجاحات لنا بكل تأكيد”.