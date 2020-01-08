اخبار الرياضة

بنغازي .. صيانة الملعب الجانبي للمدينة الرياضية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مجهودات تقوم بها هيئة الشباب والرياضة في كل مدينة ليبية من أجل صيانة المنشآت الرياضية ، وهذه المرة في الملعب الجانبي للمدينة الرياضية بنغازي ، ففي فترة زمنية لاتتعدى الشهرين بسط هذا العشب الصناعي الأخضر و زينت هذه المقاعد الملونة مدرجات الملعب الجانبي للمدينة الرياضية في بنغازي ووصلت الصيانة فيه لآخر مراحلها .

أعمال الصيانة لم تكن لأرضية الملعب والمدرجات فقط بل امتدت لتشمل كل مرافقِ هذه المنشأة الرياضية مثل حجرات تغيير ملابس الرياضيين ، كما سيتم تركيب انارة للملعب ، وفي غضون أيام قليلة وبعد وضع اللمسات الأخيرة سيتم تسليم واستلام الملعب من هيئة الشباب والرياضة وسيكون جاهزا لاستضافة مباريات الفئات السنية، من أجل اختصار المسافة وتخفيف الضغط عن معلب شهداء بنينا

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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