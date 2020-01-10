صولة والطاهر في قائمة الرفاع في الاستحقاق الآسيوي

أخبار ليبيا24

ضمت القائمة النهائية لفريق الرفاع البحريني في الاستحقاق الآسيوي ٢٠٢٠ المتمثل في الدور الملحق لدوري أبطال آسيا المحترفان الليبيان محمد صولة وصالح طاهر .

وضمت القائمة التي أعلن عنها النادي 28 لاعباً من بينهم المحترفان الليبيان.

ويعتبر الليبي محمد صولة أحد أبرز لاعبي فريق الرفاع في الفترة الأخيرة وقدم معه أداء نال استحسان كل المتابعين.

فيما ستكون مشاركة المهاجم الليبي صالح طاهر هي الأولى مع الفريق في المسابقات الآسيوية حيث تم التعاقد مع اللاعب خلال الأيام الماضية بعد خوضة لتجربة احترافية قصيرة مع اتحاد طنجة المغربي لم يكتب لها النجاح.

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