“الشباب السعودي” يغلق قضية مؤيد اللافي

أعلن نادي الشباب السعودي إغلاق قضية لاعب منتخبنا الوطني مؤيد اللاعب المحترف السابق بصفوف الفريق السعودي والذي انتقل بعدها للعب في الدوري الجزائري.

وأوضح النادي السعودي على صفحته الرسمية على تويتر بأن قضية المحترف مؤيد اللافي أغلقت بالكامل بعدما تمت تسويتها بين الطرفين بالتراضي.

وتسلمت إدارة النادي خطاباً من الفيفا يفيد بإغلاق القضية بصورة رسمية من قبل اللاعب، وكان اللافي قد لجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن مستحقاته المالية التي تجاهلها النادي السعودي.

وانضم اللافي في يناير من العام الماضي إلى اتحاد العاصمة الجزائري ليبدأ رحلة احترافية جديدة توج من خلالها بلقب الدوري للموسم الماضي.

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