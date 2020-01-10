أتلتيكو مدريد يقلب الطاولة على برشلونة في السوبر الإسباني

تقرير 218

داخل إسبانيا أو خارج نطاق حدودها، فمجرد أن يكون طرفا المواجهة أتلتيكو مدريد وبرشلونة تكون الصافرة شرارة تلهب حماس العشب قبل الأقدام، البطل والوصيف يلتقيان في السعودية لخوض نصف النهائي الثاني للسوبر الإسباني بشكله الجديد .

وكانت البداية عبر هجمة منسقة للنجم ليونيل ميسي والذي أقترب من التسجيل لولا تألق الحارس يان أوبلاك، بعدها حاول غريزمان خطف الهدف الأول برأسية حولها المدافع سافيتش خارج إطار المرمى.

ومع انطلاق الشوط الثاني وفي أول هجمه للروخي بلانكوس تمكن لاعب الوسط كوكي من أفتتاح التسجيل وسط ذهول للمدرب فالفيردي ، بعدها لم تمضي سوى خمس دقائق حتى عدل ميسي النتيجة بعد إستلام للكرة داخل مناطق دفاع أتلتيكو معدلاً الكفة بين الفريقين.

وعاد ميسي للتسجيل بعد دقائق من هدفه والفرحة لم تدم طويلاً بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو والتي حرمت برشلونة من التقدم للمرة الأولى، ضغط البلوغرانا تواصل بإكتساح وعرضية جوردي ألبا وجدت رأسية سواريز التي تصدى لها أوبلاك لتعود أمام أنطوان غريزمان الذي لم يتوانى عن زيارة شباك فريقه السابق .

وعاد الحكم لإلغاء هدف جديد لبرشلونة وبأقدام المدافع جيرارد بيكيه، “الفار” أكد تسلل التشيلي أرتورو فيدال في تمريرة الهدف، إلغاء الهدف حفز لاعبي فريق العاصمة الإسبانية فالتقدم كان الحل الأمثل وكان له ما أراد بحصوله على ضربة جزاء سجلها المهاجم موراتا واضعاً المباراة في نقطة البداية .

وكلف تراخي دفاع برشلونة استقبال هدف في الدقائق الأخيرة عن طريق أنخيل كوريا بعد انفراده بالحارس نيتو ليحسم أبناء سيميوني المباراة ويكون طرفا العاصمة الإسبانية واجهة في نهائي السوبر عن جدارة واستحقاق .

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