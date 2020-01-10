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خيتافي يضم النيجيري إيتبو لتعويض بيرغارا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن خيتافي الإسباني ضم لاعب الوسط النيجيري الدولي أوجينيكار إيتبو قادماً من ستوك سيتي الإنكليزي على سبيل الإعارة.

وأوضح النادي المدريدي أنه اتفق مع ستوك سيتي لضم اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي، مع إمكانية التعاقد معه بصورة نهائية في الميركاتو الصيفي.

وكان خيتافي قد ضم إيتبو بعد طلب من المدرب خوسيه بوردالاس عقب رغبة لاعب الوسط ماركيل بيرغارا الاعتزال بعد تكرر الإصابات.

وكان اللاعب النيجيري قد لعب في الدوري الإسباني بألوان فريق لاس بالماس في موسم 2017-2018 حيث خاض 14 مباراة خلال النصف الثاني من الموسم .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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