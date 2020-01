هاري كين يغيب حتى أبريل بسبب الإصابة

أعلن توتنهام الإنجليزي غياب مهاجمه وقائد الفريق هاري كين بشكل رسمي عن الملاعب لفترة إضافية بسبب الإصابة .

وأشار بيان النادي اللندي بأن هاري كين سيبتعد للإصابة حتى أبريل المقبل حيث يحتاج لإجراء عملية جراحية في أوتار العضلات الخلفية لفخذه الأيسر .

وكان كين قد تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام ساوثهامبتون في البريمرليغ الفترة الماضية، وأوضح أطباء فريق الشمال اللندني بأن اللاعب قرر الخضوع للجراحة حتى لا يغب مدة إضافية قبل مشاركة منتخب إنكلترا في أمم أوروبا الصيف القادم.

