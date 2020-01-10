الطاهر يخوض بداية جيدة في صفوف الرفاع البحريني

لعب المحترف الليبي صالح الطاهر مباراته الأولى رفقة فريقه الجديد الرفاع البحريني أمام فريق الأهلي البحريني والتي كانت ضمن استعدادات الفريق للاستحقاقات الودية المقبلة.

ونجح الطاهر في تسجيل هدفين لفريقه الرفاع في المباراة الأولى كما ساهم زميله محمد صولة في صناعة أحد الأهداف التي سجلها.

ويستعد الرفاع لمواجهة فريق تشيناي الهندي مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دوري أبطال آسيا بعدما تمكنت إدارة الفريق البحريني من تسجيل لاعبيها في القائمة الآسيوية.

وانتقل صالح الطاهر المهاجم الليبي من فريق اتحاد طنجة المغربي إلى الرفاع البحريني في شهر يناير الحالي بمساهمة من قبل مواطنه محمد صولة.

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