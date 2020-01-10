اخبار الرياضة

الطاهر يخوض بداية جيدة في صفوف الرفاع البحريني

تم النشر منذُ 5 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لعب المحترف الليبي صالح الطاهر مباراته الأولى رفقة فريقه الجديد الرفاع البحريني أمام فريق الأهلي البحريني والتي كانت ضمن استعدادات الفريق للاستحقاقات الودية المقبلة.

ونجح الطاهر في تسجيل هدفين لفريقه الرفاع في المباراة الأولى كما ساهم زميله محمد صولة في صناعة أحد الأهداف التي سجلها.

ويستعد الرفاع لمواجهة فريق تشيناي الهندي مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دوري أبطال آسيا بعدما تمكنت إدارة الفريق البحريني من تسجيل لاعبيها في القائمة الآسيوية.

وانتقل صالح الطاهر المهاجم الليبي من فريق اتحاد طنجة المغربي إلى الرفاع البحريني في شهر يناير الحالي بمساهمة من قبل مواطنه محمد صولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك