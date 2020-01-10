المنتخب الوطني للهوكي يُعسكر في الجزائر

حطت بعثة المنتخب الوطني للهوكي في العاصمة الجزائرية وذلك لدخولها في معسكر تحضيري يقيمه اتحاد اللعبة في ولاية الوادي الجزائرية استعداداً للمشاركة في البطولة الأفريقية والعربية.

ويستعد المنتخب الوطني للهوكي تحت ثمانية عشر عاماً وتحت واحد وعشرين عاماً للمشاركة في مارس القادم في البطولة العربية التي تحتضنها مصر، كما سيشارك في البطولة الأفريقية منتصف العام المقبل في البطولة الأفريقية.

وكان اتحاد اللعبة قد وقع اتفاقية تعاون مع نظيره الجزائري فيما يتعلق بتبادل الخبرات والزيارات وإقامة الدورات والمعسكرات المشتركة بين المنتخبات.

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