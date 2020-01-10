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المنتخب الوطني للهوكي يُعسكر في الجزائر

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حطت بعثة المنتخب الوطني للهوكي في العاصمة الجزائرية وذلك لدخولها في معسكر تحضيري يقيمه اتحاد اللعبة في ولاية الوادي الجزائرية استعداداً للمشاركة في البطولة الأفريقية والعربية.

ويستعد المنتخب الوطني للهوكي تحت ثمانية عشر عاماً وتحت واحد وعشرين عاماً للمشاركة في مارس القادم في البطولة العربية التي تحتضنها مصر، كما سيشارك في البطولة الأفريقية منتصف العام المقبل في البطولة الأفريقية.

وكان اتحاد اللعبة قد وقع اتفاقية تعاون مع نظيره الجزائري فيما يتعلق بتبادل الخبرات والزيارات وإقامة الدورات والمعسكرات المشتركة بين المنتخبات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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