ليفربول يرحل إلى شمال لندن لمواجهة توتنهام

يبحث متصدر ترتيب البريمرليغ ليفربول عن مواصلة إنطلاقته الصاروخية وذلك عندما يرحل إلى شمال العاصمة لندن لمواجهة توتنهام في قمة الأسبوع الثاني والعشرين في تكرار لنهائي أبطال أوروبا الموسم الماضي .

ويسعى ليفربول لإسكتمال المسيرة المظفرة في لندن، لم يخسر في آخر ثماني مباريات فحقق الفوز في خمس مباريات وتعادل في ثلاثة وهو رقم إيجابي لكتيبة يورغن كلوب المتجهة بثقة نحو التتويج بالبريمرليغ للمرة الأولى .

ويأمل توتنهام في عدم التركيز في إصاباته المتلاحقة وأخرُها الفرنسي موسى سيسوكو وهدافُه هاري كين الذي سيبتعد حتى أبريل القادم لتكون ضربة قوية لحسابات الفريق في الخط الهجومي .

وتمكن السبيرز بقيادة مورينهو من تحقيق الفوز في ست مباريات من آخر عشرة خاضها على ملعبه في الدوري، وهو سجل يعد غير مستقر للفريق هذا الموسم بعد جلبِ المدرب مورينيو، ويعدُّ الفريق اللندني أقل فِرقِ البريمرليغ هذا الموسم محافظة على نظافة الشباك بواقع مباراتين فقط، بالمناصفة مع نوريتش سيتي الأخير، فيما سجل ليفربول في تسع وعشرين مباراة متتالية في الدوري .

وعلى صعيد المدربين تميل الكفة في مواجهات جوزيه مورينيو ويورغن كلوب، إلى الأخير فالمدرب البرتغالي لم يحقق الفوز على غريمه سوى في مباراتين من أصل عشرةٍ بنسبة انتصار تصل إلى عشرين في المائة فقط، ليكون أسوأ سجل لمورينهو أمام أغلب المدربين عبر العالم باستثناء الهولندي روناد كومان .

ولن تكون مواجهة المتصدر بصاحب المركز السادس كسابقاتِها في المواسم الأخيرة، لكن البريمرليغ عودنا بالمفاجأت وفي تواجد مورينيو وكلوب ستكون المتعة حاضرة لا محالة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية