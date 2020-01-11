النصر يجري مرانه الأول في ملعب بيتروسبورت

أجرى فريق النصر الأول لكرة القدم مرانه الأول في ملعب بيروسبورت الذي يستضيف مباراة الفريق أمام نظيره بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي لحساب الجولة الرابعة من الكونفدرالية.

ويسعى النصر لتحقيق نتيجة الفوز من أجل الإبقاء على حظوظه في التأهل للدور المقبل إذ حصد الفريق نقطتين من ثلاث مباريات خاضها في مجموعات الكونفدرالية.

وسيغيب الثنائي ربيع اللافي وحامد الثلبة عن اللقاء لتراكم البطاقات الصفراء بينما تعرض لاعب خط الوسط أسامة البدوي لإصابة وتأكد غيابه عن مواجهة الغد.

وعاش فريق النصر بعد التخبطات عقب تغيب اللاعبين عن التدريبات في اليومين الماضيين إلا أن الإدارة قامت بحل هذا الإشكال.

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