السلتو يعزز صفوف الاتحاد السكندري المصري

انتقل المهاجم الليبي أنيس السلتو إلى فريق الاتحاد السكندري المصري قادما من فريق النجم الساحلي التونسي.

ولم تؤكد الأخبار الأولية مدة التعاقد حيث تشير بعض الأخبار إلى أن اللاعب سيرتبط بعقد يجمعه مع الفريق المصري لمدة موسم ونصف.

ومن جهة ثانية، ذكرت أخبار أخرى متداولة أن الفريق المصري استعان بالسلتو على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

وسيباشر السلتو بهذا الانتقال مهامه كمهاجم لفريق الاتحاد السكندري تحت إشراف مدربه السابق المصري طلعت يوسف الذي سبق وأن درب فريق الأهلي طرابلس قبل عامين ووصل معه إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

